Faire le Rai-Tiai-Tiai, ce n’est pas gratuit

Un budget non négligeable

Avec cette participation financière, il n’est pas question de faire du bénéfice, mais de couvrir uniquement les frais, comme nous l’expliquent plusieurs présidents de sociétés. Si traditionnellement les casseroles servaient à faire du bruit, c’est désormais les sonos à plein volume qui chassent les mauvais esprits, avec parfois un DJ qui s’occupe du choix de la musique. Il faut donc trouver une génératrice et de l’essence pour alimenter l’installation, louer un tracteur et un char pour transporter le matériel et même défrayer le conducteur, qui ne fait plus forcément partie du groupe de jeunes. Enfin, n’oublions pas les dégâts, qui pourraient être occasionnés et qu’il faut rembourser une fois la gueule de bois oubliée. /ncp