Le Covid, 5 ans après

« On suivait les recommandations de Swissnoso (ndlr : le centre national de prévention des infections). Comme toutes les instances de santé, elle découvrait ce virus. Au début c’était un virus très dangereux, donc les mesures étaient assez maximalistes », explique l’infirmier. Parmi ces mesures, le port du masque FFP2, le port d’une surblouse et l’isolement des patients. « On avait parfois une cinquantaine de feuilles recto-verso qui nous indiquaient les patients isolés à cause du Covid. » Habituellement, hors pandémie, Eric Del Bono estime à 5 ou 10 le nombre de patients isolés.

Au fur et à mesure des vagues, les mesures ont été allégées. D’une part car la connaissance du Covid s’est améliorée et d’autre part car la population s’est retrouvée de plus en plus immunisée, soit parce qu’elle a attrapé le virus, soit par la vaccination. « Mais c’est vrai qu’au départ c’était dramatique, parce que personne n’avait jamais rencontré ce virus. C’est pour ça qu’il y a eu beaucoup de gens malades », se souvient Eric Del Bono. « Malheureusement, pas mal de patients en sont décédés. Actuellement, ce sont des gens qui ne décèderaient plus. » /mbd