Moutier et La Poste au menu du Parlement fédéral

La Poste et l’élection au Conseil fédéral

La question de la fermeture des bureaux de La Poste revient aussi sur la table du Parlement. Une motion demande de clarifier le mandat de service universel et une initiative cantonale jurassienne veut « améliorer la qualité du réseau et renforcer le rôle des autorités communales dans la distribution territoriale ». Il faut « réaffirmer la volonté des parlementaires de faire en sorte que le service public soit sauvegardé sur l’ensemble du territoire », estime le Jurassien qui lance un cri du cœur : « Ce qui sauverait vraiment les bureaux de La Poste, c’est que les gens les utilisent ». Le Parlement fédéral élira un nouveau ministre le 12 mars pour succéder à la centriste Viola Ahmerd. Les deux candidats du parti sont Martin Pfister, conseiller aux Etats zougois, et Markus Ritter, conseiller national st-gallois. « C’est toujours un moment un peu particulier, on le sent, il y a une fébrilité au palais fédéral. Je suis assez content d’avoir pu proposer aux Chambres fédérales deux bons candidats », conclut Charles Juillard. /mmi