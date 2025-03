Soutien aux projets transfrontaliers

Arcjurassien.org lance le premier appel à projets pour 2025. Le Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT) est doté de 100'000 francs. Il vise à soutenir les coopérations de proximité, à développer le sentiment d’appartenance et à renforcer les liens entre habitants de l’Arc jurassien franco-suisse. La date limite de dépôt est fixée au 15 avril.



Lancé en 2017, le FPPT a permis de soutenir plus de 70 projets transfrontaliers favorisant le « vivre-ensemble » entre les populations suisse et française. Ce fonds s’adresse aux associations, collectivités et établissements scolaires de l’Arc jurassien désireux d’initier des coopérations transfrontalières dans divers domaines (culture, musique, rencontres, sport, éducation et jeunesse). Les projets peuvent bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à 10'000 francs. En 2024, Arcjurassien.org a accordé son soutien à 19 projets transfrontaliers.



Les demandes de subvention doivent être transmises d’ici le 15 avril 2025 à l’adresse fppt@arcjurassien.org. Un nouvel appel à projets sera proposé du 1er octobre au 15 novembre 2025. /comm-rce