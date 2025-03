Une campagne de sensibilisation teintée d’humour

Environ 1'700 personnes décèdent chaque année en Suisse du cancer du côlon. Les 50 ans et plus sont les plus touchés par cette maladie qui évolue en général sur une longue période sans symptôme, d’où l’’importance du test de dépistage, appelé test FIT. Ce dernier est recommandé pour les personnes âgées de 50 à 69 ans, et à effectuer tous les deux ans, afin de détecter d’éventuelles traces de sang dans les selles. Après une consultation d’information, le kit de dépistage est remis dans une pharmacie partenaire ou auprès d’un médecin de famille agréé. Si le test s’avère positif, une coloscopie est alors proposée.





Les dépistages augmentent, un signal réjouissant

Le nombre de dépistages du cancer du côlon est en constante augmentation. Plus de 8'400 tests de dépistage ont été effectués en 2024 pour les cantons du Jura et de Neuchâtel. « Un record d’activité », relève Nathalie Fleury. Toutefois, cela représente environ 20% de participation dans le cadre du programme, contre 65%-70% pour le dépistage du cancer du sein. La crainte d’effectuer le test de dépistage du cancer du côlon soi-même, sans l’encadrement de professionnels de la santé, peut être un élément qui explique cette plus faible proportion de participation, selon la directrice de l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE.