Clap de fin pour la Société de laiterie Moutier et environs

C’est une page qui se tourne à Moutier. Créée officiellement en 1922, la Société de laiterie de Moutier et environs va prochainement disparaître. Cette coopérative, actuellement en cours de liquidation, regroupait des producteurs de lait de Moutier, Perrefitte, Eschert, Belprahon et Grandval.

Le 19 novembre 1909, les agriculteurs et producteurs de lait de Moutier, Eschert, Belprahon et Perrefitte se groupaient en une Association laitière de Moutier et environs. Par la suite, la Société laitière de Moutier et environs était officiellement fondée le 31 janvier 1922. L’objectif de ce regroupement était de négocier un meilleur prix du lait face aux trois laiteries prévôtoises qui fixaient librement les tarifs. « C’était eux qui faisaient la loi », explique Olivier Carnal, agriculteur à Moutier et dernier président de la Société de laiterie de Moutier et environs.

En 1932, fort de leur alliance, les membres de la coopérative achètent un bâtiment à la Rue de la Prévôté pour centraliser la récolte de lait et faire concurrence aux autres laiteries de la place. Une laiterie centrale avec des installations modernes est inaugurée en 1937. « Ils y sont arrivés puisqu’une dizaine d’années plus tard, il n’y avait plus qu’un seul commerce de lait à Moutier », raconte encore le prévôtois. Dans les années 80, elle poussera même le vice en fabriquant ses propres yoghourts. Une diversification qui ne sera d’ailleurs pas du goût de tout le monde. « Ça n’a pas plu à la Fédération laitière de la région qui produisait aussi des yoghourts, donc assez rapidement il a fallu arrêter d’en faire », se souvient l’agriculteur.





Une page se tourne

Aujourd’hui, la coopérative a perdu toute raison d’être selon Olivier Carnal. « En 2014, le statut et les contrats de membre collectif ont disparu à la Miba, on est devenu membre individuel, donc la raison d’une société n’était plus justifiée », explique-t-il. À ça s’ajoute les changements d’habitudes des consommateurs ainsi que des évolutions dans les moyens de récolter le lait. En effet, avant la création de la société, les producteurs vendaient leur lait directement aux trois entreprises privées qui se chargeaient ensuite de son écoulement. Par la suite et jusqu'en 1990, les producteurs livreront leur lait chaque jour à la Laiterie Centrale. Désormais, c'est un camion spécialisé qui recueille le lait tous les deux jours sur la place de parc située devant le cimetière de Moutier.

De plus, étant propriétaire, la coopérative devait continuer de gérer son bâtiment à la Rue de la Prévôté, bien qu’il n’y abrite plus de laiterie depuis de nombreuses années. Une charge dont les membres de la société souhaitaient se débarrasser. Le bâtiment a donc été vendu en octobre 2020. « Ça n’est pas aux paysans de la région de gérer un bâtiment au centre-ville de Moutier », conclut Olivier Carnal. /rme