Démarrage du chantier de l’accès routier aux Prés Roses

Le premier coup de pioche pour le nouvel accès aux Prés Roses est annoncé. Les travaux débuteront le 10 mars prochain, indique la Ville de Delémont ce mardi. Le chantier peut commencer grâce à l’acceptation du crédit par le Conseil de Ville et à la conciliation des acteurs concernés. Un nouveau carrefour giratoire à quatre branches doit sortir de terre, dans le but de desservir le futur centre de collecte et valorisation des déchets, le camping, les terrains sportifs ainsi que le centre d’entretien A16. Un trottoir mixte et sécurisé pour les piétons et cycliste sera intégré à l’édifice.

Dans un second temps, le projet permettra la fermeture aux véhicules motorisés sur le chemin des Vies-Sainte-Catherine pour en faire une voie dédiée à la mobilité douce. La circulation sur la route principale sera maintenue pendant toute la durée des travaux, avec des limitations de vitesse temporaires. La mise en service du nouvel accès aux Prés Roses est prévue à mi-2026. /comm-jad