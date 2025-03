Des confettis et du soleil sur le monde fantastique de Trissville

Une pluie de confettis a déferlé sous un soleil radieux mardi après-midi à Trissville pour le carnaval des enfants. Déguisements originaux et bonne humeur ont envahi les rues de la Vieille Ville de Delémont pour le traditionnel cortège. Une quinzaine de chars et plus d’une centaine d’enfants ont défilé au rythme endiablé de la Sexy-clique, la clique de Delémont. La suite des festivités s’est déroulée dans la cour du Château où un goûter et des animations étaient proposés. /mlm