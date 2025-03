Le Baitchai des enfants a donné le coup de grâce aux mauvais esprits

Les Franches-Montagnes sont débarrassées des mauvais esprits… et plutôt deux fois qu’une. Ils ont été chassés dans la nuit de lundi à mardi à l’occasion du Baitchai. Cette tradition carnavalesque est réservée aux adultes mais elle dispose d’une version adaptée aux plus petits. Plusieurs villages organisent le Baitchai des enfants. Comme aux Breuleux, où plus de 90 jeunes filles et garçons, âgés de 4 à 15 ans et munis de tambours et autres trompettes, ont déambulé dans les rues mardi après-midi.