Joseph Gorgoni : « Je n’imaginais pas que 30 ans plus tard on en parlerait encore »

Marie-Thérèse Porchet va fêter sa longévité sur scène dans le Jura. Le personnage humoristique interprété par le comédien Joseph Gorgoni va jouer devant le public de la région ce mercredi à 20h au Théâtre du Jura. Il a été créé par Pierre Naftule et Pascal Bernheim en 1993 et a joué une dizaine de spectacles différents durant sa carrière. Ce soir, Joseph Gorgoni va interpréter, sur la scène delémontaine, son spectacle : « Marie-Thérèse fête ses 30 ans ! (de carrière) ». Le comédien et humoriste tente d’évoquer les raisons de son succès : « Il faudrait poser la question aux spectateurs mais c’est beaucoup de travail et beaucoup de plaisir. Il y a un truc assez magique quand on rencontre un public et que ça dure aussi longtemps ».

Il y a 30 ans maintenant, Joseph Gorgoni ne s’imaginait pas que le personnage de Marie-Thérèse Porchet allait marquer les spectateurs aussi longtemps. « Si on avait la solution pour faire en sorte que ça marche tout de suite, tout le monde l’utiliserait. Le succès est assez curieux », indiquait le comédien.