« Cœur de métier » : Boris Berthoud

Il nettoie et répare les conduits de toute sorte d’installations liées au chauffage. Avec ses grandes brosses il visite les endroits cachés que personne d’autre ne voit. Boris Berthoud a toujours voulu faire le métier de ramoneur. Et non, ce n’est même l’image du ramoneur de Mary Poppins qui lui a inspiré cette vocation, elle est venue à lui un peu par hasard nous a-t-il raconté.

Que faut-il pour faire ce métier ? "Ne pas avoir le vertige et ne pas être claustrophobe", lance-t-il. Car le métier invite semble-t-il à l’escalade et à la contorsion dans des endroits exigus et inaccessibles. Notre journaliste -qui s’imagine à la place du ramoneur dans un endroit reculé d’une bâtisse, ajoute une question intéressée, à laquelle il répond, sourire aux lèvres : "... alors non effectivement il ne faut pas avoir peur des araignées !"