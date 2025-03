L’année s’annonce faste pour l’hôtellerie jurassienne

L’année pourrait être chargée pour les hôteliers de la région. La Bible de Moutier-Grandval à Delémont ou l’Eurovision à Bâle sont autant d’évènements qui devraient profiter à la profession. Une nouvelle section locale pour les hôteliers du Jura et du Jura bernois a d’ailleurs été créée au début de l’année. La présidente de l’association, Emilie Guillaume, explique l’objectif de la création de l’association : « être présent le plus possible au niveau local. On n’avait pas, jusqu’à présent, le nombre d’hôtelier suffisant et maintenant c’est le cas, on a 21 membres sur le Jura, Grand Chasseral et la Bienne francophone ». A la sortie de l’hiver, « il y a une baisse générale des nuitées en 2024 mais c’est la 2e meilleure année post-covid », annonce Emilie Guillaume.