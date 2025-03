Le Jura à la découverte de la filière « hydrogène » chez nos voisins français

Développer l’industrie de l’hydrogène dans le Jura et les collaborations transfrontalières, c’est la volonté d’une délégation du canton qui s’est rendue à Belfort mercredi. Le délégué à la promotion économique du canton du Jura a présenté les principaux enseignements et débouchés dans « La Matinale ». « Nos collègues français travaillent sur l’hydrogène depuis plus de 25 ans, donc il y a vraiment un pôle de compétences important à quelques kilomètres de chez nous », estime Lionel Socchi pour qui il y a « des applications multiples, dans l’industrie, la mobilité, l’énergie domestique, etc. ».