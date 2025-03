Un premier roman autour de la transmission de la mémoire pour Léonie Adrover

Des histoires de vie, parfois mêlées entre elles, qui se transmettent au fil des générations : le premier roman de Léonie Adrover, journaliste à RFJ, sort vendredi en librairies. Intitulé « Passage du soir », l’ouvrage est publié aux Éditions du Seuil. La Delémontaine y raconte l’histoire d’une jeune femme qui rencontre une dame plus âgée qui souhaite transmettre sa mémoire, mais aussi celle d’autres personnes. Léonie Adrover s’est mise à l’écriture il y a quelques années après être tombée gravement malade. « Écrire est un rêve depuis que je suis toute petite et que j’ai lu, toute seule, mon premier livre sans images. Ça a été une révélation », souligne l’autrice.

Léonie Adrover se dit chanceuse d’avoir été publiée par les Éditions du Seuil qui sont particulièrement reconnues en France. « C’est une grande chance. Au moment où j’ai décidé que mon manuscrit était prêt à être envoyé, j’ai sélectionné une dizaine d’adresses. C’est Bernard Comment, qui est Jurassien aussi, qui a été le premier à me répondre positivement », explique l’écrivaine qui s’estime privilégiée au regard de l’histoire de la maison d’édition.





Une thématique presque obsessionnelle

Le roman traite donc de la transmission de la mémoire et de la volonté de laisser une trace après sa mort. « C’est une thématique qui m’intéresse beaucoup et qui m’obsède presque, tant dans mon rôle de maman que dans mon métier de journaliste, mais aussi du fait qu’en étant malade, je ne suis pas passée loin de mourir. Cette question de ce qu’il reste d’une vie ordinaire lorsqu’elle s’achève est quelque chose qui me parait vraiment intéressant », souligne Léonie Adrover.