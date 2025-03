Clap de fin pour l’Echo des Ordons

Les notes de l’Echo des Ordons ne résonneront plus. Après 22 ans d'activités riches et variées, le groupe de musique annonce ce vendredi sa dissolution programmée au 30 avril. « Merci pour votre accueil à notre musique et sachez que c'est avec une grande satisfaction que nous cessons de courir dans les quatre coins du pays avec le sentiment du devoir accompli », écrit le groupe dont les étapes importantes sont à retrouver sur leur site internet.

L’Echo des Ordons a officiellement donné son premier concert le 4 mars 2003 à la salle des Hospitalières à Porrentruy. Le groupe a entre autres animé près de 160 thés dansants à la Croisée des Loisirs à Delémont. 20 ans d’animations de Saint-Martin et de Revira sont aussi à son palmarès. L’Echo des Ordons a effectué deux tournées au Canada, en 2008 et 2011, et animé plusieurs croisières en Europe. Il a réalisé 13 CD, un record pour un groupe jurassien. /comm-ech