Climat plus apaisé chez les agriculteurs jurassiens

L’assemblée générale d’AgriJura vendredi à St-Ursanne s’est tenue devant quelque 120 personnes dans un climat plus apaisé que l’an dernier. On était alors en pleine révolte paysanne et 150 tracteurs avaient convergé la veille vers Saignelégier. Le directeur d’AgriJura François Monin a rappelé dans son rapport qu’une pétition munie de 70'000 signatures au niveau suisse a été déposée pour réclamer une meilleure reconnaissance, des contraintes administratives allégées et des prix à la production rémunérateurs. 2024 a aussi été marquée par une météo particulièrement humide et une maladie ravageuse pour le bétail, la langue bleue. Le Jura a été le canton le plus touché. Il a fait œuvre de pionnier pour le lancement d’un vaccin, mais 2025 s’annonce encore comme une année compliquée sur le front de cette épizootie. Sylvain Quiquerez, membre de la caisse des épizooties, a fait le point devant l’assemblée : « Avec le nouveau pic attendu pour 2025, on recommande vivement de vacciner le bétail ». Il a aussi répondu aux interrogations de certains éleveurs préoccupés.