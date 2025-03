La FM dans les tunnels jurassiens, c’est fini !

Comme annoncé fin 2024, il n’est plus possible d’écouter la radio, notamment RFJ, en FM dans les tunnels jurassiens. Les deux grands tubes du Mont-Terri et Mont-Russelin entre l’Ajoie et la Vallée de Delémont ont été définitivement débranchés ce jeudi à l’occasion d’une opération de maintenance, nous a confirmé Daniel Stadelmann, chef de la section « Unité territoriale IX », qui couvre les cantons du Jura et de Neuchâtel. La réception FM avait déjà été coupée progressivement dans les autres tunnels de la région. Bien que RFJ continuera de diffuser ses programmes via la bande FM jusqu’en 2026, seuls les véhicules équipés DAB permettent désormais d’écouter la radio dans ces infrastructures de l’A16. /jpi