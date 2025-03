Les commerces disparus de la Prévôté au centre d’une conférence

Sur les images en noir et blanc, des rues de Moutier au siècle précédent. Sur les murs des bâtisses, des enseignes peintes : « Vannerie de Moutier », « Boucherie & Charcuterie Wälti-Gygax » ou encore « Hôtel de Tempérence ». Sur les clichés, on peut aussi croiser un chapeau haute forme ou un tablier de servante, mais surtout des logos et des devantures d’antan.

Un trésor que Jean-Claude Chevalier, retraité et collectionneur minutieux veut sauver de l’oubli. Il a d’ailleurs déjà créé une photothèque et mis en valeur et numérisé plus de 7000 photos. Dans sa collection d’images des commerces de la Prévôté, il a sélectionné celles qui méritaient vraiment le détour, avec parfois une petite anecdote à la clé.

Ce vendredi soir, ces images seront projetées lors d’une conférence à la salle communale de Belprahon. Entrée libre, collecte au chapeau. /jse