Poste CH se retire du dossier électronique du patient

L’association CARA dont fait partie le Jura, qui fournit le dossier électronique du patient (DEP) et Poste CH, son fournisseur technique, ont mis fin à leurs rapports commerciaux. Par voie de communiqué, CARA dit « prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat qui les lie ». Ce dernier prendra fin le 28 février 2026 et réglait jusque-là la fourniture par Poste CH de la plateforme technique pour le DEP, ainsi que pour le service de transfert des documents.





Une proposition de la Poste « inacceptable pour les cantons »

Cette rupture intervient alors que les deux parties étaient en négociation pour reconduire ledit contrat. « Dans ce cadre, non seulement Poste CH comptait réduire ses prestations, mais elle souhaitait également imposer, sans consultation préalable, une nouvelle solution logicielle et l’hébergement des données de santé sur les serveurs de Microsoft (Schweiz) AG, société soumise à la règlementation américaine. La proposition de Poste CH était donc inacceptable pour les cantons pour des questions techniques, financières et de protection des données », expose CARA. L’association intercantonale dit avoir identifié des alternatives afin d’assurer une continuité du service au terme de l’échéance contractuelle pour les quelque 30'000 utilisateurs et 3'600 institutions affiliées. /comm-jpi