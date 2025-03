30 ans de Saintimania : satire, nostalgie et créativité

30 ans plus tard, Saintimania surfe toujours sur la vague. La troupe imérienne présentait son spectacle « Écran total 2, on n'a pas tout dit » pour la dernière fois ce samedi. Le chef de troupe et chorégraphe tire un bilan positif de ce jubilé. Pour Sandro Morandin, la part de chant, de danse, de sketch et de vidéos est mieux équilibrée qu’en 2024. Et surtout, Saintimania a retrouvé son public, perdu après ses trois années de pause dues au covid. « 2024 représentait une année de transition, mais aujourd’hui, nous sommes prêts pour la suite », se réjouit Sandro Morandin.