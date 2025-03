Nouvelle présidence pour l’Interprofession de la Damassine AOP

Du changement à la tête de l’Interprofession (IP) de la Damassin AOP. Sabine Ennesser a été nommée présidente vendredi soir lors de l’assemblée générale, selon un communiqué transmis samedi matin. L’habitante de Pleujouse succède ainsi à Alain Perret. Chaleureusement remercié, ce dernier a présidé l’IP depuis sa création le 24 mai 2002. Il « se retire avec la conviction du devoir accompli. Ces vingt-cinq années furent marquées par de nombreuses joies, des amitiés indéfectibles et bien des défis à relever », note le communiqué. Christiane Blaser remplace le caissier sortant Claude Schaffter.

Active initialement dans le domaine de l’informatique, Sabine Ennesser a suivi une formation de « dégustation professionnelle des eaux-de-vie ». Elle a obtenu en 2023 le titre d’arboricultrice patentée, ce qui lui a permis d’acquérir une expertise dans le domaine de production de fruits et d’eaux-de-vie. Elle a rejoint le comité de l’IP Damassine en 2020 et a notamment participé à la définition des objectifs stratégiques de l’association. Sabine Ennesser a repris la présidence de la fête de la Damassine en 2022 et 2024. « Très impliquée dans la défense de l’AOP, elle souhaite, avec le comité, insuffler une nouvelle dynamique tout en continuant de protéger son nom et en renforçant sa notoriété au-delà des frontières cantonales », relève le communiqué. /comm-ech