Un bal Musette qui rencontre du succès

Yvette apprécie particulièrement cet événement pour danser : « Avec la musique, je ne peux pas me retenir de danser », confie la résidente de Clair-Logis à Delémont. Pour Maurice, c’est une occasion de pousser la chansonnette et de profiter d’une bonne ambiance : « On vient chercher la joie, la vie. On est des vieux mais on est encore vivants ! », clame haut et fort ce résident du home Le Genévrier à Courgenay. Au niveau de l’organisation, il faut inscrire les résidents à l’avance, en fonction de leurs capacités physiques et du nombre d’accompagnants, détaille Benjamin Rérat. L’assistant socio-éducatif souligne que ce genre d’événement est non seulement important pour les résidents mais aussi pour les professionnels qui peuvent ainsi voir d’autres institutions et rencontrer d’anciens collègues.