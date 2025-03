« Ils font vivre nos communes » : concierge à Bure

Ils font partie de ces hommes de l’ombre qui font vivre nos communes… « La Matinale » met en lumière les employés communaux un mardi sur deux (7h15). Damien Prêtre est concierge à Bure depuis un an, principalement pour l'école et la mairie, et effectue des tâches de nettoyage et bricolage. L'Ajoulot qui côtoie élèves, enseignants et employés de l’administration, apprécie le côté humain de sa profession : « C’est quelque chose qui me manquait précédemment », confie-t-il. Chaque semaine commence d’ailleurs avec le café du lundi matin, une religion : « On discute de la semaine, s’il y a du spécial à faire ». L’engagement pour sa commune est aussi moteur de l’activité de Damien Prêtre : « Quand j’ai postulé, je voulais donner une partie de moi pour la commune ». Et si on dit parfois que les concierges connaissent les secrets les mieux gardés, « je suis assez discret, je sais des choses mais je suis une tombe », tempère l’Ajoulot. /mmi