L’art lyrique sur la toile de Cinémajoie

Cinémajoie tente une nouvelle expérience. Opérajoie offre l’occasion de découvrir l’opéra à Porrentruy. Dès ce mardi soir et à raison d’une fois par mois, l’association va programmer une séance avec un opéra filmé dernièrement sur les grandes scènes de l’art lyrique en Europe. La première est consacrée à « La Flûte enchantée » de Wolfgang Amadeus Mozart, interprétée début février au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Ce sera ce mardi soir à 19h.

Un projet qui tient à cœur à l’équipe de bénévoles de Cinémajoie, notamment Rita Mariotto et Roger Duc. « C’est un projet qu’on avait dans notre tête et dans nos dossiers depuis longtemps », explique François Laville. Le secrétaire de l’association évoque une première expérience sur les trois prochains mois avant de pérenniser, ou pas, cette offre. « On est assez optimiste, puisque pour ce mardi soir on a déjà 40 inscriptions qui laissent à penser qu’on aura entre 80 et 100 personnes, voire plus », se réjouit le cinéphile.





Un film comme un autre

Quant à la technique, aucune adaptation particulière n’est exigée pour le confort des spectateurs. Cinémajoie va, comme pour une autre séance, projeté le film de l’opéra. Après Mozart, ce sera « L’Italienne à Alger » de Gioachino Rossini, enregistré en octobre au Festival de Salzburg et projeté le 15 avril, puis « Turandot » de Giacomo Puccini, qui sera joué une première fois en avril au Royal Opera de Londres, quelques semaines avant sa diffusion à Porrentruy le 13 mai.





L’envie de proposer autre chose

A travers Opérajoie, l’Association des amis du cinéma d’Ajoie tente de sortir des sentiers battus en organisant des événements. François Laville explique ainsi que « la programmation de Cinémajoie s’articule de deux manières. La première, c’est de diffuser des films qui sont actuellement sur le marché et, parallèlement, il y a des événements. » Ça peut être des partenariats avec des associations de la région, mais aussi des cycles. Opérajoie en est un qui commence ce mardi soir. Dernièrement, Cinémajoie a aussi mis sur pied « Au ciné l’après-midi », une séance en journée avec des films légers destinés à un public de seniors, mais pas uniquement. Une offre mensuelle qui connaît un beau succès depuis l’automne dernier. /ncp