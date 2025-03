La périlleuse promotion des produits alcoolisés

Dans le sillage de la sanction infligée à l’entreprise des frères Gyger, la boutique des produits régionaux de Grand-Chasseral à la Couronne se questionne sur fond de bonne foi. « La législation va assez loin », estime Fabien Mérillat, en charge de l’accueil et de la promotion des produits de la boutique de La Couronne. « De mon côté, j’ai vérifié ce qui était autorisé ou non et au final il faut vraiment étudier chaque geste, chaque image qu’on intègre dans une publication. C’est vrai que c’est compliqué ».

Promouvoir un produit alcoolisé oui, mais il ne doit pas être associé par exemple à un mode de vie désirable ou pris en photo sur fond d’un beau paysage. « Sur le compte de la boutique de la Couronne, nous exposons tous les produits sur un fond identique, le mur de pierres dans la cave voûtée, pour ne pas avantager certains produits », ajoute Fabien Mérillat.