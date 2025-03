Des chambres d’art pour mettre en avant la culture à Porrentruy

Garder les touristes plus longtemps

Cette nouvelle stratégie touristique de la ville de Porrentruy répond à plusieurs objectifs pour Audrey Fasnacht, membre de la direction de Jura Tourisme : « On veut attirer plus de monde à Porrentruy mais aussi augmenter la durée de leur séjour. Il faut leur proposer suffisamment d’activités en quantité et en qualité. » Les chambres d’art permettent, selon elle, d’augmenter l’offre et d’attirer des visiteurs. Huit de ces dix logements seront accessibles au public samedi après-midi entre 13h et 17h à l’occasion de portes ouvertes. /fwo