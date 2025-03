Le Jura célèbre la francophonie du 13 au 31 mars

Le Jura célèbre la francophonie à partir de jeudi et jusqu’au 31 mars. Comme chaque année, le canton participe à la Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF). Pour l’édition 2025, le thème retenu est « Jeunes en francophonie ». La SLFF s’articule tous les ans autour du 20 mars dans tous les pays du monde ayant un lien avec la langue française. Dans le Jura, l’évènement est coordonné par l’Office de la culture et le Conseil de la langue française.

Durant 10 jours, le canton du Jura proposera un programme culturel au public sur son territoire. Il sera notamment possible de visiter samedi une exposition au Château de Miécourt. Des ateliers seront aussi dispensés à la librairie La Page d’Encre à Delémont. Enfin, la commune de Courrendlin organisera un concours de poésie ouvert à tous.

Le programme complet de la Semaine de la langue française et de la francophonie est à retrouver ci-dessous. /comm-mbd