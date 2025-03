Moutier répond aux questions sur les subventions pour les rénovations énergétiques

Faire un certificat énergétique est, par exemple, subventionné à Berne et pas dans le Jura. À l’inverse, le Jura finance l’isolation d’une surface de toiture, qui n’est pas au programme bernois. L’installation d’une pompe à chaleur ou un chauffage à pellet est subventionnée dans les deux cantons, mais à des tarifs différents.

Les demandes de subventions faites en 2025 sur le sol prévôtois continueront à être traitées par le canton de Berne, même après le transfert dans le Jura, explique le délégué à l'énergie pour Moutier, Sylvain Bélet.

Il est déjà possible d’anticiper si vous souhaitez reporter vos rénovations énergétiques en 2026. Sylvain Bélet recommande de demander un conseil en énergie, un CEBC Plus, qui permet de faire un état des lieux et propose des mesures d’améliorations. Ce conseil est pris en charge financièrement dans le canton de Berne, mais pas dans le Jura. Une autre possibilité est de se renseigner d’ores et déjà auprès de la Section de l’énergie jurassienne et de s’inscrire sur le site Programme de soutien. /los