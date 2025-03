Une nouvelle plateforme pour l’innovation et les transitions à Delémont

Le quartier de Gare Sud à Delémont accueillera une plateforme transfrontalière pour l’innovation et les transitions. Le projet Interlab a été présenté mercredi sur le site de la SAFED par les initiateurs suisses et français. La mise en place se fera sur trois ans en trois étapes : l’analyse des besoins, des outils et méthodes existants, suivi de l’expérimentation sur différents projets et enfin, un bilan. Une collaboration a pu être établie avec la Haute Ecole Arc et l’agglomération belfortaine, en particulier l'UTBM, l’Université de technologie Belfort-Montbéliard. « Nos acteurs académiques vont accompagner les porteurs de projet » précise le conseiller communal de Delémont Emmanuel Koller, un des porteurs d’Interlab. La nouvelle plateforme se veut un complément d’Innodel, un autre parc technologique situé dans la capitale jurassienne.