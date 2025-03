L’argent de la BNS pour la réserve de politique budgétaire

Les 16,6 millions de francs versés cette année par la BNS au canton du Jura doivent alimenter la réserve pour politique budgétaire. C’est ce qu’indique le Gouvernement jurassien en réponse à une question écrite de Rémy Meury. Le député CS-POP demandait à l’exécutif cantonal s’il entendait, notamment, revenir sur des mesures d’économies décidées l’an dernier pour le budget 2025. Sa requête fait suite à l’annonce de la Banque nationale suisse d’attribuer une part de ses bénéfices aux cantons, dont le Jura. Dans sa réponse, le Gouvernement jurassien rappelle, en préambule, que sa marge de manœuvre reste limitée par rapport à des décisions budgétaires avalisées par le Parlement. Il précise toutefois qu’il n’est pas envisagé de revoir les mesures d’économies arrêtées en 2024. Le Gouvernement estime que les versements de la BNS doivent permettre d’alimenter à nouveau la réserve pour politique budgétaire. Selon lui, une dotation plus importante du fonds en question est indispensable pour absorber les imprévus autrement que par des coupes immédiates et particulièrement difficiles. Le Gouvernement souligne également que les mesures supplémentaires prises pour 2025 ne sont pas encore suffisantes pour atteindre les objectifs du Plan équilibre. Il rappelle que des dispositions complémentaires doivent être définies et mises en œuvre progressivement pour atteindre une somme de 15 millions de francs à terme.

Concernant la rémunération dans la fonction publique, le Gouvernement indique que le sujet fait l'objet de négociations annuelles avec la Coordination des syndicats et que les échanges se poursuivront dans le cadre de l'élaboration du budget 2026. Rémy Meury demandait s'il était possible d'octroyer davantage que 0,58% de renchérissement et si une part de rattrapage de la baisse des salaires de 1,5% appliquée depuis 2017 était envisageable. Le Gouvernement affirme, par ailleurs, que la décision de reporter l'assainissement énergétique de l'ancienne Préfecture de Saignelégier a été prise en connaissance de cause par le Parlement, contre l'avis de l'exécutif. Quant à la réduction des mandats décidée également par le Parlement, le Gouvernement souligne qu'il n'est pas compétent pour procéder à des modifications. /comm-fco