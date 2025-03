Louis Erard marie horlogerie jurassienne et forgerie suédoise dans une montre

Ce métal, habituellement utilisé dans la coutellerie, compose le cadran des 178 exemplaires produits en édition limitée. La pièce est de couleur anthracite foncé avec des stries plus claires permettant la création de modèles uniques. « C’est un peu comme l’intérieur d’un tronc d’arbre et en fonction de comment la matière est travaillée, ça va donner des sillons différents et tous les cadrans sont uniques », explique Arnaud Cuenoud. Le responsable du développement produit chez Louis Erard ajoute que d’autres éléments de la montre rappellent l’esprit suédois comme le bracelet en peau de saumon et l’aiguille de la petite seconde qui est un triskèle, un symbole nordique. Mais le mouvement et la boîte sont là pour représenter la patte jurassienne de la marque horlogère noirmonnière. Le nouveau modèle de Louis Erard en collaboration avec GoS intègre la collection « Noirmont X » et est vendu au prix de 4'250 francs. /nmy