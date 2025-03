Plusieurs adaptations en vue pour la loi d’impôt

Le Gouvernement propose d’adapter des mesures fiscales. Il soumet ce jeudi au Parlement jurassien une révision partielle de la loi d’impôt et de celle qui concerne les rapports entre les Eglises et l’Etat. Plusieurs retouches touchent le monde du travail. Il est notamment envisagé d’ajuster l’imposition du télétravail à la loi fédérale ou encore d’introduire une disposition relative à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises. Elle doit permettre à ce qu’une partie de la part cantonale à l’impôt minimum complémentaire revienne aux communes éligibles. L’Etat souhaite aussi à travers cette révision introduire un système de taxation provisoire et des dispositions transitoires permettant la reprise de différents statuts fiscaux suite à l’accueil de Moutier.

Enfin, le projet comprend aussi une adaptation concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat. Objectif : permettre une mise à jour plus fréquente des pourcentages de répartition de la part d’impôt ecclésiastique perçue auprès des personnes morales entre les Eglises reconnues. /comm-clo