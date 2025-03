Vingt ans de lutte contre le fléau du surendettement

La lutte contre le surendettement, un cheval de bataille depuis vingt ans pour Caritas. C’est en 2025 que le Canton du Jura a confié le mandat à l’institution de venir en aide aux personnes trop endettées. « L’aide est souvent demandée trop tard: en moyenne les dettes se montent déjà à 70'000 francs. On ne peut plus apporter des solutions que pour un quart des cas », a expliqué jeudi Estelle Kamber, responsable du département Consultation et Soutien à Caritas Jura. Elle souligne qu’il faudrait pouvoir agir au plus vite en cas de baisse de salaire durable et mieux anticiper au niveau des impôts.