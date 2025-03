Ajustement de la péréquation financière pour l’accueil de Moutier

Le Gouvernement jurassien transmet aujourd’hui au parlement deux dispositions transitoires pour l’accueil de Moutier dans le système jurassien de péréquation financière, mécanisme qui vise à réduire les disparités de ressources entre les communes et à leur assurer une dotation minimale. Les systèmes fiscaux bernois et jurassiens sont différents. L’alinéa 1 du nouvel article 42e LPF a donc pour but de permettre l’utilisation de données fiscales bernoises dans le système de péréquation financière jurassien. Selon le Gouvernement jurassien, il n’existe pas d’autres données utilisables. Le projet sera traité par le parlement lors d’une prochaine séance. /comm-mmt