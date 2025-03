Besoin de bénévoles pour les personnes malvoyantes et aveugles

La section jurassienne de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) a besoin et recherche activement des bénévoles. Elle organise une soirée d’informations le 20 mars à Delémont dans le but de recruter quelques perles rares. Une première, depuis la création de la section il y a plus de 40 ans. Composée d’environ 120 membres, la section jurassienne de la FSA organise des activités culturelles, sportives et récréatives. Visites de musées ou de villes, marches et samedi après-midi jeux de société et matchs aux cartes sont entre autres au programme des activités qui sont amenées à évoluer. En effet, un renouvellement au sein du comité a donné une autre dynamique et de nouvelles idées, explique Dina Frund. La membre du comité mentionne par exemple un projet d’initiation à la grimpe. Elle ne cache pas non plus son souhait de mettre un jour sur pied un accompagnement pour les personnes malvoyantes et aveugles qui souhaitent participer à une course, comme c’est notamment déjà en place du côté de Bâle avec « Blind-Jogging ».