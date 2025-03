Nouvelle édition de la Semaine d’action contre le racisme

En Suisse, 17% de la population déclare avoir été victime de discrimination raciale au cours des cinq dernières années. Dans le canton du Jura, le Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme constate sur le terrain la présence d’actes racistes. Dans le cadre de l’appel à projets lancé pour la Semaine d’action contre le racisme 2025, plusieurs acteurs régionaux ont proposé des initiatives, en mettant l’accent sur les établissements scolaires. Des ateliers interactifs, conçus pour différentes tranches d’âge, aborderont les thèmes de l’identité, de l’altérité et des préjugés. L’objectif est de donner aux enfants et aux jeunes les outils nécessaires pour identifier les mécanismes de discrimination et apprendre à y répondre. Un événement ouvert aux familles se tiendra le 19 mars dans le Lieu d’Accueil et de Rencontre de Caritas Jura à Delémont, sur inscription. L’association « Bain de livres » abordera la thématique du racisme structurel en s’interrogeant sur la place des personnages colorés dans les albums jeunesse et son évolution à travers le temps.