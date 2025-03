« Un projet hybride et novateur » pour la police à Moutier

La future police pourra compter sur quatre postes ou équivalents plein-temps (EPT) contre deux aujourd’hui. Ses compétences seront renforcées et la présence en uniforme en ville sera plus visible. Le contrat de ressources avec la police cantonale prévoit 3.8 EPT contre quatre actuellement. La charge brute de l’organisation 2026 sera légèrement plus basse : 404'000 francs contre 424'000 francs actuellement. Le Conseil municipal « s’est interdit d’investir tête baissée dans un corps de police municipale coûteux et menacé de disparition à moyen terme. » Au niveau du canton du Jura, l’incertitude plane sur l’avenir de l’organisation policière.

Le Parlement jurassien devra encore ratifier cette organisation alors que le Conseil de Ville de Moutier doit approuver la création de deux EPT. /rce