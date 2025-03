De jeunes footballeuses se mobilisent pour les soins à domicile jurassiens

La Fondation pour l’aide et les soins à domicile (FASD) reçoit le soutien de jeunes footballeuses. L’équipe féminine juniors des SR Delémont a participé samedi matin à une action sur le site administratif de l’organisation à la rue des Moulins à Delémont. Les joueuses et leur entraineur ont posé des pavés dans le but de créer des places de parc supplémentaires pour les infirmières, ASSC, auxiliaires de santé et aides de ménage. La société Comte SA a mobilisé ses apprentis aux côtés des footballeuses pour conduire les travaux. Sébastien Voisard, représentant de l’hoirie feu Michel Voisard propriétaire de l’immeuble, a, de son côté, remis un don de 1'000 francs à l’équipe et offert le repas de midi. /comm-alr