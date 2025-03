Un intérêt grandissant pour la formation continue dans l’industrie

L’Association pour la promotion de la formation continue (APFC) se développe et se modernise. L’entité qui propose des cours de chef d’équipe et de contremaître pour le tissu industriel de la région va lancer une nouvelle formation l’année prochaine avec ces différentes écoles partenaires. Elle va ouvrir un cursus d’agent de méthode. L’information a notamment été dévoilée dans le cadre de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue cette semaine à Tavannes. « Nous avons constaté que les entreprises avaient un grand besoin au niveau de postes d’agents administratifs dans le domaine des méthodes qui soient capables de transmettre à la production les plans de travail et les gammes de fabrication », explique le coprésident de l’APFC, Benoit Chételat.