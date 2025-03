L’avenir de « Wimbledog » sera associatif

Le parc pour chiens « Wimbledog » à Moutier devrait se muer en association. Le couple prévôtois à l’origine du projet s’est mis en quête d’une personne pour mener à bien les dernières démarches nécessaires pour pérenniser le concept.

Fabian Cavallin et Anaïs Braït avaient œuvré pour que la ville de Moutier mette deux anciens terrains de tennis à disposition des propriétaires de chiens. Un an plus tard, il s’agit désormais de faire de « Wimbledog » une véritable structure associative. Dans l’impossibilité de dégager le temps nécessaire, le couple a lancé un appel, et une personne a fait part de sa motivation : Marion Tschumi, propriétaire d’un magasin pour animaux à Perrefitte. La constitution d’une association est donc la prochaine étape, avant de régler officiellement la question de l’utilisation de ce terrain municipal.

Après un an de fonctionnement, « Wimbledog » attire quotidiennement 5 à 10 chiens. Sur place, dans un espace de liberté sécurisé par des clôtures, ils peuvent jouer et se dépenser sans risque. /lad