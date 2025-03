Répertoire éclectique et « des stars » au Festival du Jura

Le Festival du Jura annonce un programme haut en couleur pour sa 28e édition qui se déroulera du 4 septembre au 26 octobre dans le Jura et Jura bernois. Le thème du festival itinérant de musique (pas seulement classique), « Mosaïque », est annonciateur d’un programme particulièrement éclectique dans la lignée de la dynamique d’ouverture pratiquée depuis 2019. « On trouve dans ce répertoire varié de la musique pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont peut-être jamais allés à un concert. Chaque représentation aura sa particularité et ses artistes d’exception », souligne Felix Froschhammer, directeur artistique du Festival du Jura. Parfait exemple de cette musique « pour tous » et pas seulement pour les amateurs de classicisme, la venue le 20 septembre à la Halle polyvalente de Chevenez du Mnozil Brass, réputé comme l’une des meilleures formations de cuivre au monde.