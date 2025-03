Un nouveau président pour la JCI Porrentruy

Roman Villemin prend la tête de la Jeune Chambre Internationale (JCI) de Porrentruy pour l’année 2025. Il succède à Nathan Rebetez dans cette fonction. Durant cette année, Roman Villemin sera épaulé par Randoald Koller à la vice-présidence. Le nouveau président mettra l’accent sur « la créativité et les nouvelles technologies » et proposera notamment des visites d'entreprises innovantes dans l'Arc jurassien, détaille un communiqué du JCI Porrentruy. « L’objectif central poursuivi reste la promotion de l’entrepreneuriat régional, l’encouragement du développement économique, culturel et social de la région ainsi que la formation continue des membres de la JCI Porrentruy », conclut le communiqué. /comm-cob