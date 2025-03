Une première année en demi-teinte pour StarragTornos

Le mariage entre Tornos et Starrag ne débouche pas encore sur des résultats en hausse. Le groupe installé notamment à Moutier a présenté vendredi dernier son premier bilan post-fusion. Les commandes ont diminué l’an dernier en comparaison avec 2023. Tout comme le chiffre d’affaires, qui a baissé de 12,5%. Cette situation délicate est encore plus marquée lorsqu’on observe le bénéfice net. En 2023, le groupe terminait avec un profit de 32,4 millions de francs. Il n’était que d’environ 11,9 millions l’an dernier, soit une baisse de 63,5%.

Les différents secteurs dans lesquels opèrent l’entreprise ont évolué de manière très variée en un an. Le luxe, l’industrie ou encore les technologies médicales et dentaires ont marqué le pas. Au contraire des transports, de l’aérospatial (dans lequel on retrouve l’industrie de la défense, qui a bien progressé, d’après le groupe) ou encore de l’énergie, le domaine qui a connu la plus forte progression.

Cette situation s’explique par un environnement concurrentiel mais aussi par la récession qui touche les principaux marchés européens, selon StarragTornos. Pour 2025, l’entreprise s’attend à voir la situation actuelle perdurer. « Il n’y a pas de signe clair d’une reprise à long-terme. L’environnement économique est toujours caractérisé par des incertitudes et des menaces de nouvelles barrières au commerce », explique-t-elle. StarragTornos entend poursuivre ses activités avec « prudence » et « flexibilité » pour pouvoir réagir rapidement aux changements.

Le groupe compte aussi aller de l’avant dans son programme de synergie découlant de sa fusion. Cette initiative va lui permettre de réaliser des progrès en matière de coûts et de compétitivité. /comm-amo