De nouveaux travaux d’envergure à Porrentruy vont démarrer fin mars

Sitôt la place des Bennelats achevée, la Ville de Porrentruy s’apprête à donner le coup d’envoi de nouveaux travaux, cette fois rue du 23-juin. Elle fait le lien entre la rue Pierre-Péquignat, rénovée en 2022-2023, et la place des Bennelats. Les travaux de réaménagement de la rue du 23-juin débuteront lundi prochain, le 24 mars, et s’étaleront jusqu’en juillet 2025. Mais « la pose des pavés est programmée après les vacances d’été pour se terminer en septembre », communique la municipalité. La route sera totalement fermée à la circulation routière durant la période des travaux, mais un itinéraire piétonnier sera maintenu pour garantir un accès aux bâtiments et commerces. Cette troisième réalisation vise à rendre la rue du 23-juin plus attractive, deux zones vertes y seront notamment aménagées. L’ensemble du tronçon sera complètement revu, de même que les réseaux souterrains. /comm-jpi