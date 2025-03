La rénovation de la gare de Moutier va bon train

Sur des rails. C’est ainsi qu’on pourrait résumer l’avancée des travaux de rénovation de la gare de Moutier. Débuté il y a tout juste une année, le chantier avance à bonne allure. Pour l’heure, le calendrier est respecté, ce malgré la découverte de quelques surprises en cours de route. À mi-parcours, on fait le point sur ce qui a déjà été fait et ce qu’il reste à faire.

Il y a tout juste un an, le 18 mars 2024, les premiers coups de pelle et de pioche étaient donnés à la gare de Moutier. Pour rappel, l’objectif de ces travaux est de procéder à plusieurs améliorations. Comme le rehaussement des quais tout d’abord afin d’accéder aux trains de plain-pied. Quatre nouvelles rampes seront aussi construites et les marquises seront renforcées. Des rénovations nécessaires puisque les infrastructures ne répondent plus aux normes inscrites dans la Loi sur l'égalité pour les personnes en situation de handicap. Après douze mois d’efforts, tout semble se dérouler selon le plan initial, ou presque. « On a eu quelques mauvaises surprises au niveau de la qualité du sol en place, notamment sous les voies, et aussi sur les marquises existantes où on n'arrive pas à conserver autant de pièces que ce qu’on voulait », explique Julien Biermann, chef de projet général pour les CFF dans le cadre des travaux en gare de Moutier. Pour autant, pas de raison de paniquer puisque ces événements inattendus n’ont pas eu d’impact négatif sur le calendrier.

Et la suite ?

À ce stade, les travaux sur le quai central de la gare ont déjà été réalisés, ainsi qu’au sud du passage sous-voie. Pour la suite, d’ici la fin du mois d’avril 2025, les rénovations sur les quais principaux 4 et 5 devraient être terminées et tous les trains pourront donc s’y arrêter. « Ceci devrait permettre de pouvoir entamer les travaux sur le quai 2 et la voie 2 adjacente », détaille encore Julien Biermann. Enfin, un autre ouvrage sera encore réalisé cette année. Il s’agit de la construction d’un nouveau pont à côté de celui déjà existant qui se situe à la Rue de l’Est. Des travaux conséquents et spectaculaires qui seront effectués en continu sur un seul weekend, les 13 et 14 septembre 2025.