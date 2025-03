Combattre les stéréotypes racistes dans les livres pour enfants

Cela peut sembler contre-intuitif, mais certains livres qui représentent des personnages de couleur peuvent être un terreau pour le racisme en véhiculant toutes sortes de stéréotypes. « On représente souvent des victimes de guerres et d’inégalités, des personnes qui vivent dans la savane. Et petit à petit, ça construit dans la tête des enfants et des familles des images inférieures ou rétrogrades », soulève Aude Monnat. La cheffe de projet à l’association Bain de Livres a donc profité de l’atelier pour rendre les parents et leurs progénitures attentifs à ces dangers. Elle souligne aussi la présence, notamment dans la littérature jeunesse moderne, d’exemplaires « qui nous font sortir des stéréotypes » en montrant « une Afrique actuelle. » /nmy