Le Bibliobus a cartonné l’an dernier

Le Bibliobus a tourné à plein régime en 2024. L’association active dans le Jura et le Jura bernois a prêté un nombre record de 228'037 livres, soit une hausse de 8% en un an, selon le rapport annuel publié en début de semaine. Pour le premier exercice depuis sa séparation de l’Université populaire jurassienne (UPJ), l’entité a accueilli 732 nouveaux membres, dont 533 enfants. « En passant à cette nouvelle structure d’association, nous avons augmenté la quantité de livres que chaque personne peut emprunter. L’introduction de la gratuité pour les enfants et les jeunes en formation a également fait venir de nombreux nouveaux inscrits qui ont aussi emprunté beaucoup de livres », explique la directrice du Bibliobus, Julie Greub.

Malgré ces indicateurs au beau fixe, les comptes affichent une perte de 26'000 francs. La responsable estime que la hausse des cotisations des adultes n’a pas suffi à compenser la perte enregistrée par rapport à la gratuité pour les plus jeunes. L’association va ainsi être attentive à ses dépenses, mais également à ses recettes en sollicitant éventuellement davantage les différents partenaires que sont les communes, les cantons et les membres. Un bus vieillissant devra notamment être remplacé d’ici 5 ans.