Le HCA entend renforcer son accueil

Le HC Ajoie va investir plus d’un million de francs pour construire neuf nouvelles loges à la patinoire de Porrentruy. Entièrement financé par le club, ce projet vise à renforcer ses revenus et à améliorer l’accueil. Le dossier sera présenté mercredi soir à l’assemblée du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), propriétaire de l’infrastructure.





Une réponse à une forte demande

Le projet comprend neuf nouvelles loges, soit environ 80 places assises supplémentaires. Celles-ci seront installées au-dessus de la tribune principale, intégrées à la structure porteuse existante et principalement réalisées en bois, explique Kimmo Bellmann, directeur administratif du HC Ajoie. Ces nouvelles loges répondent à un réel besoin, selon lui : « On a une clientèle qui s’est développée au niveau des loges, avec des entreprises mais aussi des petits groupes privés. L’offre à disposition jusqu’à maintenant ne suffit plus », précise-t-il. Kimmo Bellmann souligne également que ce projet permettra de générer un chiffre d’affaires supplémentaire et de développer les activités du club dans le secteur de l’hospitalité, en lien avec les attentes des entreprises.





Des matchs amicaux dans une patinoire en travaux

Les travaux doivent débuter à la fin de la saison de National League et être terminés avant le début de l’exercice 2026-2027. Un défi de taille, alors que le HC Ajoie dispute actuellement sa série de playout face au HC Lugano et pourrait être amené à jouer un éventuel barrage de promotion-relégation. Pour Kimmo Bellmann, ce calendrier, certes serré, reste réaliste. « Sinon, nous ne serions pas partis dans le projet, affirme-t-il. C’est une contrainte inamovible, on doit être prêt pour début septembre. Les matchs amicaux se joueront en revanche dans une patinoire en travaux. On va trouver des solutions pour accueillir le public avec une tribune principale qui sera probablement partiellement fermée. »

Quant au risque de ne pas pouvoir jouer le début de saison à domicile en raison des travaux, Kimmo Bellmann se veut rassurant et affirme que ce n’est pas une option envisagée pour l’instant, car le planning intègre une marge suffisante pour terminer à temps. /tna-nmy