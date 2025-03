Pas de révision de la Constitution cantonale

Une Constitution moderne

L’exécutif appelait à soutenir la motion sous la forme moins contraignante du postulat. Il estimait qu’une refonte totale n’était pas nécessaire et risquait de cristalliser les oppositions diverses pour finalement échouer. La Constitution jurassienne « reste l’une des plus modernes des cantons suisses », a rappelé le président du Gouvernement, Martial Courtet. Les différents partis ont notamment mis en avant les frais qu’engendrerait une révision totale pour des résultats incertains et ont donc refusé le texte. /fco-gtr-rce