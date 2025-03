L’approche de l’écologie a évolué en 20 ans, le Festival du film vert aussi

Le Festival du film vert (FFV) bat son plein en Suisse romande. Dans la région, vous avez peut-être déjà profité d’une projection à Porrentruy, au Noirmont ou à Moutier. Le festival dédié à l’écologie et à l’environnement fête son 20e anniversaire et « La Matinale » a reçu le directeur et fondateur du festival Nicolas Guignard pour évoquer l’évolution des thématiques abordées dans le festival qui dit quelque chose de notre approche de l’écologie. « Il y a 20 ans, il y avait deux grandes tendances : le nucléaire et ce qu’on appelait à l’époque le changement climatique. Le but, c’était de tirer la sonnette d’alarme. Aujourd’hui, l’objectif est de montrer des solutions pour lutter contre le problème », explique Nicolas Guignard. Parmi les films marquant de l’époque « alarmiste », le directeur du festival cite « Une vérité qui dérange », avec Al Gore, et le film « Demain » de Cyril Dion est quant à lui plutôt orienté « solutions ». Le public a lui aussi évolué en 20 ans : « On a dépassé le cercle des convaincus. On reçoit beaucoup de curieux, le public s’est élargi avec le temps ». Retrouvez le programme du festival ici. /mmi